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08:40, 24 марта 2025Россия

Стало известно о новой тактике ВСУ в Белгородской области

Военкор Котенок: ВСУ перешли на тактику пехотных групп в Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области перешли на новую тактику. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Понеся потери в технике, ВСУ перешли на тактику мелких пехотных групп.
Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая "Хаймарсы", ударные и разведывательные БПЛА», — сообщил военный корреспондент.

По его информации, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинские военные частично уничтожены или частично отошли. Небольшая группа ВСУ сохраняет свое присутствие в районе юго-западной окраины города — российские военные уничтожают противника в районе улице Мостовой.

Ранее в сети появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям ВСУ в Белгородской области. В тот же день Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в белгородском приграничье с помощью расчета самоходных пушек «Гиацинт-С».

ЖЗЛ
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