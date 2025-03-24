Стало известно о новой тактике ВСУ в Белгородской области

Военкор Котенок: ВСУ перешли на тактику пехотных групп в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области перешли на новую тактику. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Понеся потери в технике, ВСУ перешли на тактику мелких пехотных групп.

Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая "Хаймарсы", ударные и разведывательные БПЛА», — сообщил военный корреспондент.

По его информации, прорвавшиеся к окраине белгородской Демидовки украинские военные частично уничтожены или частично отошли. Небольшая группа ВСУ сохраняет свое присутствие в районе юго-западной окраины города — российские военные уничтожают противника в районе улице Мостовой.

Ранее в сети появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям ВСУ в Белгородской области. В тот же день Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в белгородском приграничье с помощью расчета самоходных пушек «Гиацинт-С».