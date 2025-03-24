Появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям ВСУ в Белгородской области

Ликвидацию автомобилей ВСУ в Белгородской области FPV-дронами сняли на видео

В сети появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

На кадрах показаны удары беспилотников по транспортным средствам украинских военных, которые передвигаются по приграничным районам Белгородской области.

Минобороны России 24 марта также сообщало, что группировка войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в белгородском приграничье с помощью расчета самоходных пушек «Гиацинт-С».

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, продолжает оставаться сложной. Там ВСУ с 18 марта предпринимают попытки прорваться на территорию России.