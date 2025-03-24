Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 24 марта 2025Россия

Появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям ВСУ в Белгородской области

Ликвидацию автомобилей ВСУ в Белгородской области FPV-дронами сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры ударов FPV-дронов по автомобилям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

На кадрах показаны удары беспилотников по транспортным средствам украинских военных, которые передвигаются по приграничным районам Белгородской области.

Минобороны России 24 марта также сообщало, что группировка войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в белгородском приграничье с помощью расчета самоходных пушек «Гиацинт-С».

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, продолжает оставаться сложной. Там ВСУ с 18 марта предпринимают попытки прорваться на территорию России.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону несколько часов горит торговый центр. Мощный пожар попал на видео. Что известно о причинах возгорания?

    Россиян предупредили об усовершенствованной схеме мошенников

    Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

    Жуткое заброшенное жилище священников попало на видео

    17-летняя российская теннисистка Андреева прервала 13-матчевую победную серию

    Премьер Великобритании признался в симпатии к Трампу

    Стал известен победитель воздушного боя между F-16 и Су-57 в небе над Украиной

    В Сенате США предрекли массовое восстание американцев

    В Китае обнаружен пугающий скелет с красными зубами

    Российские военные начали бои за Лобковое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше