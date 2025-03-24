Минобороны заявило об уничтожении пункта дислокации ВСУ в белгородском приграничье

Группировка войск «Север» уничтожила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.
«Сегодня получили задачу. Цель — пункт временной дислокации противника, где они отдыхают, набираются сил. Выехали, навелись, отработали. Цель подавлена», — приводит ведомство слова командира взвода с позывным Лис.
Пункт временной дислокации ВСУ в приграничье уничтожили расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север». Это удалось сделать благодаря слаженной работе с подразделениями операторов беспилотников после их точных указаний.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной обстановку у границы региона. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать.
ВСУ предпринимают попытки прорыва в Белгородскую область с 18 марта. Минобороны России, комментируя ситуацию, заявляло, что Украина пытается создать негативный фон перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.