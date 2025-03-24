Военблогер заявил о подготовке ВСУ наступления на российский райцентр

Военблогер Романов: ВСУ готовятся к наступлению на Грайворон под Белгородом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта.

24 марта стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское приграничье.

Активность ВСУ в районе Поповки свидетельствует о скором выдвижении войск к райцентру, заявил Романов. На этом фоне Российская армия усилила участок вероятного наступления, добавил он.

Ранее сообщалось о «лазающих» в белгородском приграничье украинских штурмовиках. По ним было оказано огневое воздействие артиллерией и беспилотниками.