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19:17, 24 марта 2025Россия

Военблогер заявил о подготовке ВСУ наступления на российский райцентр

Военблогер Романов: ВСУ готовятся к наступлению на Грайворон под Белгородом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта.

24 марта стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское приграничье.

Активность ВСУ в районе Поповки свидетельствует о скором выдвижении войск к райцентру, заявил Романов. На этом фоне Российская армия усилила участок вероятного наступления, добавил он.

Ранее сообщалось о «лазающих» в белгородском приграничье украинских штурмовиках. По ним было оказано огневое воздействие артиллерией и беспилотниками.

ЖЗЛ
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