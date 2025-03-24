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18:28, 24 марта 2025Россия

Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

«РВ»: Спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области. Информацию с таким утверждением опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в публикации.

Украинские военнослужащие, по данным авторов поста, пытаются забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.

Ранее стало известно, что в белгородском приграничье действуют украинские солдаты. Как рассказали авторы проекта РВ, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.

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