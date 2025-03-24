Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области. Информацию с таким утверждением опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).
«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие, по данным авторов поста, пытаются забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.
Ранее стало известно, что в белгородском приграничье действуют украинские солдаты. Как рассказали авторы проекта РВ, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.