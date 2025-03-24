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17:27, 24 марта 2025Россия

Стало известно о «лазающих» в российском приграничье штурмовиках ВСУ

«РВ»: Близ Демидовки в Белгородской области действуют штурмовики ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Близ Демидовки в Белгородской области действуют штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации проекта «Военкоры Русской весны» (РВ) в Telegram.

Как рассказали авторы проекта, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.

«Пограничники [ФСБ России] ведут бои при поддержке артиллерии и операторов БПЛА» — рассказали в «РВ».

Ранее сообщалось, что российские военные окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью Украины. Украинские бойцы отказались сдаваться и оказывают сопротивление.

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