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11:59, 24 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный раскрыл цель новой тактики ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пытаются отвлечь внимание от курского направления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Цель тактики малых групп, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области — отвлечь внимание российских военных от курского направления, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что это также связано с большими потерями тяжелой техники.

«У ВСУ большие потери техники, особенно бронетехники. Теперь мелкие группы просачиваются через границу, используя квадроциклы как главное средство передвижения. Но дела у них плохи: их локализовали, идут бои. На этой неделе также ожидаются дожди, так что противнику будет совсем непросто, остается только забегать малыми группами», — сказал Дандыкин.

Задача ВСУ в Белгородской области сейчас, по его словам, состоит в том, чтобы прорваться через границу, закрепиться на территории России и «ждать своей участи».

«Это нужно для отвлечения наших военных от курского направления, где ВСУ находятся в огневом мешке. Российские военные неумолимо надвигаются, а противник пытается сдержаться. Идут ожесточенные бои», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что ВСУ в Белгородской области перешли на новую тактику. Это тактика мелких пехотных групп, поддерживаемых авиацией, РСЗО и беспилотниками.

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