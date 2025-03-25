Полковник Матвийчук: Курскую область могут освободить до конца недели

Российские военные могут освободить Курскую область уже до конца текущей недели, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, на территории региона остаются только 2,5-3 тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По тем данным, которыми располагаем сегодня, ВСУ расположены в четырех населенных пунктах на границе Курской и Сумской областей. Группировка противника насчитывает порядка 2,5-3 тысяч военнослужащих», — сказал Матвийчук.

По его словам, ситуация в зоне конфликта несколько осложняется активным перемещением войск, оперативным хаосом в ведении боевых действий. Но противник, как подчеркнул полковник, все равно отходит.

«Думаю, до конца недели Курская область будет полностью очищена от ВСУ. И боевые действия перенесутся уже с нашей территории на Сумскую область», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские военные добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). Боевые действия продолжаются в Гоголевке, в районе местного храма.