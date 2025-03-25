Российские военные добрались до подорванной ВСУ ГИС «Суджа» и освободили пункт пропуска

ВС России добрались до ГИС «Суджа» и освободили автомобильный пункт пропуска

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«ВСУ отступили из этого района. Также был освобожден МАПП "Суджа", так что в настоящее время у ВСУ под контролем остается лишь участок до Гуево, где также идут штурмовые действия», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Гоголевке продолжаются боестолкновения в районе местного храма. Российские военные, по информации канала, продвигаются вперед, несмотря на видимое затишье. Кроме того, идут боевые действия в Сумской области, куда ВСУ перебрасывают резервы.

Утром 25 марта стало известно, что армия России начала выбивать подразделения ВСУ возле погранперехода «Суджа».

ГИС «Суджа», куда добрались российские военные, была подорвана ВСУ в ночь на 21 марта. Как сообщали в Минобороны, ВСУ использовали ГИС в качестве безопасного логистического пункта, объект находился под контролем противника с 7 августа 2024 года. Военблогер Юрий Подоляка, описывая обстановку в районе Суджи после подрыва ГИС, заявлял, что возле пограничного пункта пропуска идут «очень вязкие бои» между российскими военнослужащими и бойцами ВСУ. В сети также публиковали кадры горящей ГИС.