Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 25 марта 2025Россия

Российские военные добрались до подорванной ВСУ ГИС «Суджа» и освободили пункт пропуска

ВС России добрались до ГИС «Суджа» и освободили автомобильный пункт пропуска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«ВСУ отступили из этого района. Также был освобожден МАПП "Суджа", так что в настоящее время у ВСУ под контролем остается лишь участок до Гуево, где также идут штурмовые действия», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Гоголевке продолжаются боестолкновения в районе местного храма. Российские военные, по информации канала, продвигаются вперед, несмотря на видимое затишье. Кроме того, идут боевые действия в Сумской области, куда ВСУ перебрасывают резервы.

Утром 25 марта стало известно, что армия России начала выбивать подразделения ВСУ возле погранперехода «Суджа».

ГИС «Суджа», куда добрались российские военные, была подорвана ВСУ в ночь на 21 марта. Как сообщали в Минобороны, ВСУ использовали ГИС в качестве безопасного логистического пункта, объект находился под контролем противника с 7 августа 2024 года. Военблогер Юрий Подоляка, описывая обстановку в районе Суджи после подрыва ГИС, заявлял, что возле пограничного пункта пропуска идут «очень вязкие бои» между российскими военнослужащими и бойцами ВСУ. В сети также публиковали кадры горящей ГИС.

    Обсудить
    Последние новости

    Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

    Приемный сын главкома ВСУ захотел сорвать получение Украиной танков

    Названо время публикации заявления России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде

    Слитая переписка Белого дома подтвердила опасение Европы

    Транспортировку нефти через атакованную ВСУ станцию назвали невозможной

    Директор ЗАЭС допустил поставки энергии украинским потребителям

    Европейскую организацию признали в России нежелательной за антироссийскую повестку

    Россиян предупредили о больших штрафах за неправильное сжигание мусора на дачах

    Российские военные спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ

    Поставки китайских шин в Россию заметно просели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше