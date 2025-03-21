Горящую газоизмерительную станцию «Суджа» после подрыва ВСУ сняли на видео

Появились кадры пожара на газоизмерительной станции «Суджа» после подрыва ВСУ

В сети появились кадры горящей газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» на границе России и Украины, которую подорвали украинские военные. Их публикует военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на большой площади. Местами наблюдается факельное горение. Звуков взрывов на видеозаписи не слышно.

«Вероятно [подорвали ГИС] перед отходом. Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все что могут», — предположил Подоляка.

О подрыве ВСУ газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. Военкоры уточнили, что по этому газопроводу шел в Европу российский газ.

18 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на его предложение об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Впоследствии, в ночь на 19 марта, стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани, который загорелся на площади 1700 квадратных метров.