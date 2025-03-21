Военкоры сообщили об ударе ВСУ по газопроводу на границе России и Украины

RusVesna: ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа»

Telegram-канал "Военкоры русской весны"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Загорелся газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Как уточняется в сообщении, по этому газопроводу российский газ шел в Европу. На опубликованных кадрах виден большой столб огня. Как пояснили военкоры, видео снято на расстоянии 13 км от места пожара. Об ударе также сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наносить беспорядочные удары артиллерии по Судже.