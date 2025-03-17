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11:06, 17 марта 2025Россия

Стало известно о беспорядочных ударах артиллерии ВСУ по Судже

ВСУ беспорядочно бьют артиллерией по Судже, противник уходит лесными массивами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), покинувшие Суджу, продолжают наносить по райцентру беспорядочные удары артиллерии. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В самой Судже спокойно. Отмечается лишь активность артиллерии, которая беспорядочно бьет по городу», — говорится в сообщении.

По информации канала, остатки сил противника уходят из приграничья лесными массивами. Техника, которую бросили ВСУ на поле боя, по возможности сжигается украинскими военнослужащими.

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Активные боевые действия разворачиваются за Гоголевку, констатируют авторы канала. Согласно их информации, населенный пункт находится на удобном для обороны рельефе, из-за чего он является важным узлом украинской обороны.

В Гоголевку, как ранее сообщили в силовых структурах, командование ВСУ перебросило испаноговорящих наемников. Иностранные наемники, предварительно, отказались участвовать в боевых действиях и попали под артиллерийский огонь российских военных. В результате они бежали в направлении Юнаковки в Сумской области.

Суджа — самый крупный населенный пункт на территории России, который был оккупирован ВСУ в августе 2024 года после вторжения в регион. Его освобождение Минобороны России подтвердило 13 марта.

ЖЗЛ
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