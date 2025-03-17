Стало известно о беспорядочных ударах артиллерии ВСУ по Судже

ВСУ беспорядочно бьют артиллерией по Судже, противник уходит лесными массивами

Вооруженные силы Украины (ВСУ), покинувшие Суджу, продолжают наносить по райцентру беспорядочные удары артиллерии. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В самой Судже спокойно. Отмечается лишь активность артиллерии, которая беспорядочно бьет по городу», — говорится в сообщении.

По информации канала, остатки сил противника уходят из приграничья лесными массивами. Техника, которую бросили ВСУ на поле боя, по возможности сжигается украинскими военнослужащими.

Активные боевые действия разворачиваются за Гоголевку, констатируют авторы канала. Согласно их информации, населенный пункт находится на удобном для обороны рельефе, из-за чего он является важным узлом украинской обороны.

В Гоголевку, как ранее сообщили в силовых структурах, командование ВСУ перебросило испаноговорящих наемников. Иностранные наемники, предварительно, отказались участвовать в боевых действиях и попали под артиллерийский огонь российских военных. В результате они бежали в направлении Юнаковки в Сумской области.

Суджа — самый крупный населенный пункт на территории России, который был оккупирован ВСУ в августе 2024 года после вторжения в регион. Его освобождение Минобороны России подтвердило 13 марта.