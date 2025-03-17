ВСУ перебросили к Гоголевке группу испаноговорящих наемников, она дезертировала

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к курской Гоголевке, где идут бои, испаноговорящих наемников. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников, вероятно, колумбийцев», — приводит агентство его слова.

Иностранные наемники, предварительно, отказались участвовать в боевых действиях и попали под артиллерийский огонь российских военных. В результате они бежали в направлении Юнаковки в Сумской области.

Утром в понедельник, 17 марта, сообщалось, что российские военные практически выбили противника из большей части Гоголевки и завершают зачистку окрестностей населенного пункта, при этом о его полном освобождении говорить пока рано.