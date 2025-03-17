Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ вдоль «дороги смерти» в Курской области

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка продолжаются ожесточенные бои

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка, которую прозвали «дорогой смерти», идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«В лесополосах вдоль трассы Суджа-Юнаковка продолжаются ожесточенные бои: Северяне выбили противника из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что российские военные практически выбили противника из большей части Гоголевки и завершают зачистку окрестностей населенного пункта. При этом о его полном освобождении говорить пока рано.

Транспортную артерию из российской Суджи в Юнаковку Сумской области в ВСУ назвали дорогой смерти, так как на прямом участке дороги в два десятка километров были уничтожены сотни единиц техники ВСУ. В сети публикуют кадры с дороги — Минобороны России демонстрирует, как беспилотники-камикадзе поражают десятки единиц техники ВСУ — машины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки, пикапы и живую силу. Трасса полностью взята под огневой контроль Российской армии.