Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 17 марта 2025Россия

Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ вдоль «дороги смерти» в Курской области

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка продолжаются ожесточенные бои
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка, которую прозвали «дорогой смерти», идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«В лесополосах вдоль трассы Суджа-Юнаковка продолжаются ожесточенные бои: Северяне выбили противника из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Там также подчеркивается, что российские военные практически выбили противника из большей части Гоголевки и завершают зачистку окрестностей населенного пункта. При этом о его полном освобождении говорить пока рано.

Транспортную артерию из российской Суджи в Юнаковку Сумской области в ВСУ назвали дорогой смерти, так как на прямом участке дороги в два десятка километров были уничтожены сотни единиц техники ВСУ. В сети публикуют кадры с дороги — Минобороны России демонстрирует, как беспилотники-камикадзе поражают десятки единиц техники ВСУ — машины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки, пикапы и живую силу. Трасса полностью взята под огневой контроль Российской армии.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Украина согласилась на снятие санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше