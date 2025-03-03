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10:11, 3 марта 2025Россия

Появилось новое видео с «ведущей в ад» дороги под Курском

Центр «Рубикон» опубликовал видео уничтожения техники ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось новое видео с «ведущей в ад» дороги под Курском — трассы, соединяющей украинские Сумы с российским городом Суджей, по которой осуществляется снабжение оккупировавших часть Курской области Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения техники опубликовал в Telegram созданный при Министерстве обороны России центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На выложенных кадрах видно, как беспилотники-камикадзе поражают десятки единиц техники ВСУ — машины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки, пикапы и живую силу. «Дорога на Суджу стала дорогой смерти для натовской техники. Русская рулетка для ВСУ: каждый второй рейс Сумы-Суджа ведет в ад», — прокомментировали видео в «Рубиконе».

Ранее стало известно о хаосе в рядах ВСУ в Курской области.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63 тысяч человек. В отражении атак задействованы элитные части российских морпехов и десантников.

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