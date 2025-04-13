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20:23, 13 апреля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

Мэр Конотопа рассказал о сборе 117-й бригады теробороны в месте удара ВС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские военные отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар ВС России. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, передает Strana.ua.

По его словам, военные находились в укрытии и не пострадали. Он также сообщил об уголовном деле из-за сбора бойцов теоробороны. Семенихин обвинил в произошедшем главу Сумской области Владимира Артюха.

Ранее мэр Конотопа призвал губернатора региона уйти в отставку и извиниться за случившееся. В противном случае он обещал раскрыть подробности о сборе военных.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщала, что пришелся по скоплению военных, собравшихся на награждение. Она напомнила, что за похожие случаи никто из украинских командующих не понес наказания.

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