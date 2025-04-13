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12:54, 13 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявила об ударе ВС России по скоплению военных в центре Сум

Безуглая: ВС России ударили по скоплению военных в центре Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, опять россияне располагали информацией о скоплении», — написала Безуглая, обращаясь к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому и к командующему теробороны Игорю Плахуте.

Она отметила, что за предыдущие случаи, когда удары наносились по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командующий украинской армии не подвергся наказанию.

3 сентября ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Сообщалось, что в это время на базе центра могли находиться проводившие обучение украинских солдат иностранные наемники.

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