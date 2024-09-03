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12:47, 3 сентября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру ВСУ в Полтаве

«Военная хроника»: ВС России могли ударить по иностранным наемникам в Полтаве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве во время того, как там могли находиться проводившие обучение иностранные наемники. Об этом сообщает «Военная хроника».

«Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что удар был нанесен по 128-й горно-штурмовой бригаде во время построения личного состава при помощи «Искандера». Как уточняет ВХ, руководство этой бригады известно тем, что в 2023 году таким же образом устроило построение подразделение, подведя его под ракетный удар.

Ранее об ударе по Полтавскому военному институту связи рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, учреждение специализировалось на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

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      Валентин Карант
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