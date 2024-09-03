Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, учреждение специализировалось на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, «накрыли кого-то серьезного».

До этого российские войска ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины ВСУ и иностранных наемников в Запорожье. Он находился в гостиничном комплексе «Гранд Палас».