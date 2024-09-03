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10:17, 3 сентября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по авиагородку в Полтаве

Лебедев: ВС России нанесли удар по авиагородку в Полтаве

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, "скорые" летают», — сказал он.

По его словам, взрыв был без детонации, но очень мощный.

Ранее ВС России ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожье. На место удара приехало множество машин скорой помощи.

До этого Российская армия нанесла комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем. Сообщилось, что удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда украинские войска в последнее время стягивают резервы и военную технику.

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      Илья Таксюр
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