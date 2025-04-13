Мэр украинского Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС РФ

Мэр Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС России

Мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской области Владимира Артюха уйти в отставку. Его обращение опубликовала «Политика страны».

Семинихин сделал заявление после ракетного удара ВС России. Он потребовал от Артюха извиниться, уволить главу местной Службы безопасности Украины (СБУ) и сложить полномочия.

При этом не уточняется, в чем мэр обвиняет главу региона. Семинихин пообещал поделиться подробностями позже.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВС России нанесли удар по центру города Сумы. Он пришелся по скоплению военных, собравшихся на награждение. Она отметила, что за предыдущие случаи, когда удары наносились по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командующий украинской армии не подвергся наказанию.