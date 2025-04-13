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20:42, 13 апреля 2025Бывший СССР

Власти Украины назвали число погибших в Сумах

Зеленский: Число погибших в Сумах достигло 34 человек
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших в результате взрывов в Сумах достигло 34 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сумы. По состоянию на это время известно о 34 убитых человека», — написал Зеленский. По его словам, причиной взрывов стали две баллистические ракеты, а удар пришелся по центру города.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Она попросила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и к командующего теробороной Игоря Плахуту не собирать военных на награждение в городах.

Помимо этого, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что украинские военные отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.

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