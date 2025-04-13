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20:14, 13 апреля 2025Бывший СССР

Опубликовано видео с жалобами командира ВСУ на мобилизованных

Командир ВСУ пожаловался на качество присылаемого на фронт пополнения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

В сети появилось видео с предполагаемым командиром Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалующимся на качество присылаемого на фронт пополнения. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало украинское издание «Страна».

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один — сразу в СОЧ. Осталось 49. Из них 25 — вроде как ограниченно пригодные, сразу показали соответствующие справки», — сказал представитель ВСУ.

Герой ролика также выразил недоумение относительно отбора мобилизованных в военкоматах и учебных центрах.

Ранее в ВСУ заявили, что за последний месяц ситуация для украинской армии ухудшилась. Спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик отметила, что у Вооруженных сил России наблюдается преимущество в живой силе и беспилотниках.

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