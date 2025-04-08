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13:30, 8 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о сильной нехватке солдат

В ВСУ рассказали, что иногда на одного их солдата приходится 10 российских
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На Лиманском направлении в некоторых участках фронта на одного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится 10 российских военных. Об этом рассказала спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик в эфире «Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ).

По ее словам, за последний месяц ситуация для украинской армии ухудшилась. Она добавила, что российские войска превосходят числом. вклиниваются в боевые порядки ВСУ и проходят в тыл. Спикер заключила, что у Вооруженных сил России преимущество в живой силе и беспилотниках.

Ранее в Черниговской области командир ВСУ закопал мобилизованного и объявил его дезертировавшим наркоманом. Сам офицер заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») прислали в часть негодного к службе солдата.

До этого стало известно о продвижении ВС России на южнодонецком направлении. Вместе с тем стало известно и о продвижении российских войск на глубину до 1,6 километра в районе Константинопольского урочища.

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