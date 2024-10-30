Стало известно о продвижении ВС России на южнодонецком направлении

«РВ»: российские военные продвигаются на южнодонецком направлении

Российские военные успешно продвигаются на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на северной окраине Богоявленки. Вместе с тем стало известно и о продвижении российских войск на глубину до 1,6 километра в районе Константинопольского урочища.

«Купянско-лиманское направление. Российские войска продолжают накаты на Колесниковку, в южной части Кругляковки, западнее Стельмаховки, в районе Вишневого и на северную окраину Тернов», — также говорится в публикации.

Кроме того, боестолкновения продолжаются в Торецке.

Ранее стало известно о взятии российскими военными Новоукраинки и Богоявленки в Донецкой народной республике. Соответствующие данные привел украинский аналитический проект DeepState.