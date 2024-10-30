На Украине заявили о взятии двух населенных пунктов в ДНР ВС России

DeepState: ВС России взяли Новоукраинку и Богоявленку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли села Новоукраинка и Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР). О продвижении российских военных заявил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Как следует из данных онлайн-карты проекта, оба населенных пункта полностью перешли под контроль армии России. Кроме того, отмечается, что российские военные продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВС России начали битву за Курахово в ДНР. По его словам, до этого можно было говорить только о заходе войск в административные границы населенного пункта.