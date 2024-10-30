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01:37, 30 октября 2024Бывший СССР

Военкор рассказал о начале битвы ВС России за новый город в зоне СВО

Военкор Котенок: ВС России зашли в Курахово в ДНР и начали битву за город

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВС России начали битву за новый город в зоне впециальной военной операции (СВО). Речь идет о Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), куда, по предварительной информации, смогли зайти российские войска, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«ВС РФ, продвигаясь со стороны Островского, зашли в городскую застройку Курахово», — подтвердил военкор.

По его словам, до этого можно было говорить только о захоте войск в административные границы населенного пункта. Теперь же подразделения российской армии фактически начали битву за Курахово.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин высказался о стратегическом значении взятия Селидово для ВС РФ. Он подчеркнул, что это один из важнейших логистических узлов в зоне боевых действий.

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      Александра Синицына
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