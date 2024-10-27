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16:10, 27 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о стратегическом значении Селидово

Военный эксперт Дандыкин назвал город Селидово важнейшим узлом на фронте

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Город Селидово под Донецком — это важный узел в зоне боевых действий военного конфликта, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о стратегическом значении этого населенного пункта.

Это один из важнейших узлов, в свое время это был узел большой логистики. Мы в том году хотели его взять. Там рядом Покровск и Курахово

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Враг, памятуя о том, что было в Угледаре, постарается уйти, что с каждым днем все будет труднее и труднее. Я думаю, что в ближайшее время мы и официальную сводку получим [о взятии Селидово]», — объяснил он.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что организованной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово больше не существует. По его словам, во время зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, украинских военнослужащих берут в плен. Он утверждает, что город перешел под контроль России.

25 октября агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что подразделения ВСУ продолжают пытаться покинуть Селидово. По словам собеседника, они уходят небольшими группами и несут большие потери. «Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города», — рассказал источник.

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      Варвара Кошечкина
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