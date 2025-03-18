Командир ВСУ закопал мобилизованного и объявил его дезертировавшим наркоманом

В Черниговской области командир закопал мобилизованного и объявил его дезертиром

В Черниговской области командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) закопал мобилизованного и объявил его дезертировавшим наркоманом. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела на сайте Черниговского районного суда.

Как сообщается, командир регулярно избивал мобилизованного якобы из-за нежелания служить и неготовности в полной мере выполнять боевые задания. Сам офицер заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») прислали в часть негодного к службе солдата.

Согласно материалам дела, в день преступления командир несколько раз избил подчиненного, а затем закопал его в лесу, объявив дезертиром. Мужчину обнаружили спустя несколько месяцев после происшествия. Суд приговорил офицера к девяти годам лишения свободы.

Ранее представитель пророссийского подполья рассказал об уничтожении украинских мобилизованных офицерами 115-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. 115-я ОМбр принимала участие в операции на территории Курской области, а позднее была переброшена на лиманское направление.