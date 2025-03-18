В подполье рассказали о расстрелах украинских мобилизованных офицерами ВСУ

РИА: Офицеры 115-й ОМБр ВСУ расстреливают мобилизованных при попытке бегства

Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) расстреливают украинских мобилизованных при попытке бегства или оставления части. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости представитель пророссийского подполья.

«Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части», — приводятся в публикации слова собеседника.

115-я ОМБр принимала участие в операции на территории Курской области, а позднее была переброшена на лиманское направление.

Ранее жительница Курахово рассказала о расправе ВСУ над мужчиной. По словам женщины, украинские военные поставили мужчину на колени и заставили петь украинский гимн, а затем расправились с ним.