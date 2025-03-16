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09:59, 16 марта 2025Бывший СССР

Жительница Курахово рассказала о расправе ВСУ над мужчиной

Жительница Курахово: ВСУ заставили мужчину петь гимн Украины перед расправой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили жителя Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) петь гимн Украины перед расправой. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница.

По словам очевидицы, украинские военные поставили мужчину на колени и заставили петь украинский гимн, а затем расправились с ним. «Просто мы с одной знакомой видели через окно. Мы сами боялись, что они к нам подойдут или просто нас уничтожат», — пояснила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что украинские волонтеры вывозили раненых мирных жителей из Курахово за деньги. Об этом заявили беженцы из города.

Кроме того, беженец из Курахово рассказал, что солдаты ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям города и их семьям. По его словам, жители Курахово никогда не были своими для украинских военнослужащих.

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