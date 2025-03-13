РИА Новости: Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги

Украинские волонтеры вывозили раненых мирных жителей из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) за деньги. Об этом сообщили беженцы из города в беседе с РИА Новости.

Они рассказали, что их соседка получила ранения, после чего они связались с волонтерами. По словам собеседников агентства, им пришлось заплатить 30 тысяч гривен (около 63 тысяч рублей), чтобы пострадавшую вывезли из зоны боевых действий.

Ранее беженец из Курахово рассказал об угрозах мирным жителям со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что жители города никогда не были своими для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).