РИА Новости: ВСУ угрожали жителям Курахово расстрелом их семей

Беженец из Курахово рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали расстрелом мирным жителям города в Донецкой народной республике (ДНР) и их семьям. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина, который решил не называть свое имя из мер безопасности, подчеркнул, что жители города никогда не были своими для ВСУ. Он рассказал, что украинские военные угрожали населению Курахово расстрелом их семей еще до того, как российские солдаты вошли в город.

«Мы же знаем, как русские к нам относились. И как они [солдаты ВСУ] к нам относились. Один из них говорил: "У меня брат в Донецке. Я его, если увижу, я его убью!"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска могут установить контроль над трассой Красноармейск (украинское название — Покровск) — Курахово. Он подчеркнул, что это стало возможным после взятия Новоандреевки.