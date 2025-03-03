Пушилин: У ВС России есть предпосылки для взятия трассы Красноармейск — Курахово

Взятие под контроль населенного пункта Новоандреевка создало для российских войск предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск — Курахово. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, он видит все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск — Курахово сейчас была под полным физическим контролем российских подразделений после взятия Новоандреевки.

Ранее Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе в ДНР. Он добавил, что российские подразделения в дальнейшем направятся в сторону населенного пункта Богатырь.

До этого он сообщил, что у подразделений Вооруженных сил Украины недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра. Глава ДНР объяснил, что в ВСУ видят возможные серьезные последствия в плане разрушения их обороны российскими военными.