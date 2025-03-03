Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

Глава ДНР Пушилин: Бои сместились в Константинополь и Разлив в ДНР

Бои на курахово-великоновоселковском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сместились в Константинополь и Разлив. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, бои сместились в районе Константинополя, а также в населенного пункта Разлив. Он добавил, что российские подразделения в дальнейшем направятся в сторону населенного пункта Богатырь.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные постепенно продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, продвижение нельзя назвать резким, но контроль над ситуацией полный.

До этого Пушилин рассказал, что у ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в ДНР у Часова Яра. «Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях», — сказал он.