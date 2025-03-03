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09:40, 3 марта 2025Бывший СССР

В ДНР раскрыли проблему подразделений ВСУ у Часова Яра

Пушилин: У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

У подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно сил для контрнаступления в Донецкой народной республике (ДНР) у Часова Яра. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«У противника недостаточно сил [для контрнаступления], но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях», — отметил Пушилин.

Глава ДНР объяснил, что в ВСУ видят возможные серьезные последствия в плане разрушения их обороны российскими военными. По этой причине украинские бойцы стараются зацепиться на данном участке фронта.

Ранее стало известно о переброске резервов ВСУ под Часов Яр. Информацию об этом подтвердил Денис Пушилин.

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