В ДНР сообщили о переброске резервов ВСУ под Часов Яр

Глава ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ под Часов Яр

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о переброске резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часов Яр. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, у противника пока есть возможности для таких маневров, однако это не останавливает продвижение Российской армии на данном участке фронта.

Пушилин также рассказал о продолжающихся городских боях. Ситуация, отметил он, пока сильно не меняется, на данном участке все идет «без каких-то серьезных рывков».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России освобождают Часов Яр. Военнослужащие бьются за каждый подъезд, добавил он.