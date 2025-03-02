Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 2 марта 2025Россия

В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: ВС РФ бьются за каждый подъезд при освобождении Часова Яра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) освобождают Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий рассказал об освобождении Часова Яра и подчеркнул, что российские военные бьются за каждый подъезд. По его словам, попытки ВСУ остаться на территории населенного пункта приводят к потерям в их подразделениях.

«В тех микрорайонах, которые остаются еще под контролем ВСУ и в так называемой серой зоне, идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж», — сказал депутат.

Ранее сообщалось о наступлении ВС РФ в Часовом Яре. Российские военные также продвигаются на южном фланге в районе населенного пункта Ступочки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      Российские бойцы отрезали группу ВСУ от основных сил под Купянском

      Российские десантники поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области

      Рогов сообщил о продвижении ВС России на границе ДНР и Запорожской области

      В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

      Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

      НАТО предрекли конец из-за Трампа и Украины

      В Ирландии раскрыли деталь визита Зеленского в Лондон

      Госдеп ускорил поставки оружия Израилю на несколько миллиардов долларов

      В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше