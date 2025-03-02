В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: ВС РФ бьются за каждый подъезд при освобождении Часова Яра

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) освобождают Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий рассказал об освобождении Часова Яра и подчеркнул, что российские военные бьются за каждый подъезд. По его словам, попытки ВСУ остаться на территории населенного пункта приводят к потерям в их подразделениях.

«В тех микрорайонах, которые остаются еще под контролем ВСУ и в так называемой серой зоне, идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж», — сказал депутат.

Ранее сообщалось о наступлении ВС РФ в Часовом Яре. Российские военные также продвигаются на южном фланге в районе населенного пункта Ступочки.