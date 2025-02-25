Стало известно о наступлении ВС России в Часовом Яре

Штурмовики ВС России продвигаются в северной части Часова Яра

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России активно продвигаются в северной части Часова Яра. О наступлении российских войск в Часовом Яре стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские штурмовые группы продвигаются в северной части Часов Яра», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что ВС России также продвигаются на южном фланге в районе населенного пункта Ступочки.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил упорные попытки Вооруженных сил Украины удержать Часов Яр. По его словам, украинское командование намерено использовать время штурма города для возведения новых оборонительных рубежей.