В ДНР объяснили попытки ВСУ удержать Часов Яр

Пушилин: ВСУ пытаются удержать Часов Яр в ДНР, чтобы выстроить за ним укрепления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать под своим контролем Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) для возведения укреплений за городом. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность, старается перебросить подкрепление. Для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт, чтобы выстроить хоть какие-то укрепления далее», — объяснил Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что у попавших в кураховский карман подразделений ВСУ нет шансов на успех. По его словам, российские военные сохраняют инициативу почти по всей линии фронта.

Кроме того, Пушилин рассказал о прорыве Вооруженных сил (ВС) России на красноармейском направлении. Он уточнил, что российские подразделения вышли на трассу Красноармейск — Константиновка.