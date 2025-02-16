ВС РФ разрезали оборону ВСУ и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Об этом в Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — рассказал Пушилин. Действия российских вооруженных сил глава ДНР оценили как успешные, пояснив, что для противника крайне важно удерживать оборону на данном направлении. Также Пушилин сообщил об успехах российской стороны на Часовом Яре и взятии под контроль города Дзержинска (украинское название Торецк), что дает стратегическое преимущество для продвижения к Константиновке.

Дзержинск (украинское название — Торецк) перешел под контроль России 7 февраля. В боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии. Кроме перечисленных соединений в штурме города принимали участие бойцы добровольческого подразделения «Ветераны». Стратегическое значение Дзержинска заключается в том, что контроль над городом позволит защитить от обстрелов Горловку, а также упростит штурм города Часов Яр.