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16:05, 7 февраля 2025Россия

Имеющий стратегическое значение город в ДНР перешел под контроль России

МО России: Город Дзержинск в ДНР перешел под контроль России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Имеющий стратегическое значение город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии. Кроме перечисленных соединений в штурме города принимали участие бойцы добровольческого подразделения «Ветераны».

Стратегическое значение Дзержинска заключается в том, что контроль над городом позволит защитить от обстрелов Горловку, а также упростит штурм города Часов Яр.

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