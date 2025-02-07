Минобороны перечислило взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны: За неделю армия России заняла в зоне СВО четыре населенных пункта

За неделю с 1 по 7 февраля Российская армия заняла в зоне специальной военной операции (СВО) четыре населенных пункта. Их наименования журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, бойцы российской группировки войск «Запад» взяли под контроль Новомлынск Харьковской области. Кроме того, бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбили противника из Крымского, Барановки и Дружбы Донецкой народной республики (ДНР).

Неделей ранее Минобороны отчиталось, что с 25 по 31 января армия России заняла шесть населенных пунктов в зоне СВО и Курской области. Как рассказали в ведомстве, российские войска заняли поселок Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасильевка в ДНР. Кроме того, освобождено села Николаево-Дарьино под Курском.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские военнослужащие занимают территорию в зоне спецоперации квадратными километрами. По его словам, ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет ежедневно.