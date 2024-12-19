Путин заявил о квадратных километрах возвращаемой территории в зоне СВО

Президент Путин: бойцы возвращают территорию квадратными километрами

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) возвращают территорию квадратными километрами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта идет каждый день.

«И, как я уже говорил, речь идет не о продвижении на 100-200-300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами», — сказал глава государства.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России «практически освободили» два села в Курской области. По его словам, речь идет об освобождении населенных пунктов Русское Поречное и Черкасское Поречное.