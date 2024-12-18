Стало известно об освобождении от ВСУ двух населенных пунктов под Курском

Вооруженные силы (ВС) России «практически освободили» два села в Курской области. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале военного блогера Юрия Подоляка.
По его словам, речь идет об освобождении населенных пунктов Русское Поречное и Черкасское Поречное. Военблогер сообщил, что российские военные уже ведут зачистку поселков.
«Северные окраины [Русского Поречного] в серой зоне, идет зачистка. Черкасское Поречное (...) практически полностью освобождено, остались южные окраины», — рассказал о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Подоляка.
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