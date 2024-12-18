Стало известно об освобождении от ВСУ двух населенных пунктов под Курском

Военблогер Подоляка: ВС России практически освободили два села в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России «практически освободили» два села в Курской области. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале военного блогера Юрия Подоляка.

По его словам, речь идет об освобождении населенных пунктов Русское Поречное и Черкасское Поречное. Военблогер сообщил, что российские военные уже ведут зачистку поселков.

«Северные окраины [Русского Поречного] в серой зоне, идет зачистка. Черкасское Поречное (...) практически полностью освобождено, остались южные окраины», — рассказал о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Подоляка.

Ранее россиянин рассказал о везении при эвакуации из оккупированной ВСУ Суджи под Курском.