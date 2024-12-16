Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением

Путин: «курская авантюра» является преступлением Киева против народа России

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — преступление Киева против российского народа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на коллегии Минобороны, выступление главы государства транслирует Telegram-канал Кремля.

«С военной точки зрения, с кем ни поговоришь, и наши, и иностранные эксперты считают, что в Курске — это "авантюра", это очевидно. Никакого смысла не просматривается», — сказал Путин. При этом, по его словам, очевидным является тот факт, что своими действиями Украина совершает преступление.

По его словам, святой обязанностью Вооруженных сил (ВС) России является выбрасывание противника за пределы территории страны. Органы военной юстиции, в свою очередь, должны зафиксировать все военные преступления Киева, особенно против гражданского населения, а спецслужбы обязаны найти и покарать преступников.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа, боевые действия в регионе идут пятый месяц. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции. В Кремле заявили о скорой развязки ситуации в курском приграничье.