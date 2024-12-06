В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

Пресс-секретарь Путина Песков: ситуация в Курской области близка к развязке

Ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, положение в регионе обязательно будет нормализовано. При этом, оценок военной ситуации в Курской области Песков давать не стал и не уточнил, о каких сроках идет речь. «Время нам покажет, насколько [близка развязка]», — заявил он.

Днем ранее стало известно, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. В таких формулировках высказался военный блогер Юрий Подоляка.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.