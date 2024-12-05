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12:27, 5 декабря 2024Россия

Стало известно о начале военного «движа» в Курской области

Военблогер Подоляка: на курском направлении начался движ, бои очень упорные
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Об этом стало известно из публикации военблогера Юрия Подоляки в Telegram.

По словам блогера, масштаб операции в регионе ему неизвестен. Источник информации о начале «движа» в регионе Подоляка не назвал. «Держим кулаки и молимся за парней», — сообщил он.

При этом, другие издания и Telegram-каналы, ориентированные на освещение боевых действий, о каких-либо масштабных операциях в регионе не сообщали. Так, по информации канала «Два майора», за минувшие сутки российские военные в Курской области отражали контратаки Вооруженных сил Украины. Канал «Северный ветер», в свою очередь, сообщает о продвижении на 150 метров.

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Официальных комментариев Министерства обороны о начале каких-либо операций в регионе не поступало.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся почти четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

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