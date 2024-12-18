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09:00, 18 декабря 2024Россия

Россиянин рассказал о везении при эвакуации из оккупированной ВСУ Суджи под Курском

Житель Суджи в Курской области рассказал, что при эвакуации видел горящие дома
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Governor of Kursk region telegram channel / AP

Житель оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи в Курской области во время эвакуации из города видел, как вокруг горели дома, а на улицах лежали тела горожан, однако ему и его семье крайне повезло, и никто из его близких не пострадал. О везении представившийся Андреем курянин рассказал военным следователям, рассказ мужчины приводит РИА Новости.

По словам россиянина, единственное негативное последствие, с которым столкнулась его семья при эвакуации, — оплавленная краска на автомобиле, на которой они ехали, при том что машину его сына атаковал украинский дрон.

«Мы не просто в рубашке, в шубе родились», — заявил Андрей.

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