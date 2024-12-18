Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли в мирных жителей из села Плехово Курской области, когда те ходили за водой к колодцу. Об этом заявила РИА Новости не представившаяся жительница села.
Как рассказала россиянка, со слов знакомой ей известны несколько случаев, когда односельчане ходили за водой и не возвращались.
«Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли», — сообщила она.
Также, по ее словам, бойцы ВСУ минировали территорию вокруг мест набора воды — при взрыве одного из устройств пострадали мужчина и его собака.
О приказе расстреливать мирных жителей сообщали и в ВСУ. Так, пленный боец Вербицкий заявил, что его выпущенные из колоний сослуживцы получили инструкции «не церемониться», если жители Курской области им мешали.