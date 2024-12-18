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07:26, 18 декабря 2024Россия

В Курской области рассказали о стрелявших в мирных жителей у колодца бойцах ВСУ

Жительница Курской области заявила, что бойцы ВСУ стреляли в мирных у колодца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли в мирных жителей из села Плехово Курской области, когда те ходили за водой к колодцу. Об этом заявила РИА Новости не представившаяся жительница села.

Как рассказала россиянка, со слов знакомой ей известны несколько случаев, когда односельчане ходили за водой и не возвращались.

«Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли», — сообщила она.

Также, по ее словам, бойцы ВСУ минировали территорию вокруг мест набора воды — при взрыве одного из устройств пострадали мужчина и его собака.

О приказе расстреливать мирных жителей сообщали и в ВСУ. Так, пленный боец Вербицкий заявил, что его выпущенные из колоний сослуживцы получили инструкции «не церемониться», если жители Курской области им мешали.

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